Царское Село покажет 800 экспонатов к 140-летию Государственной охраны России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" представил экспонаты из Государственного Эрмитажа, Музеев Московского Кремля, шведской Оружейной палаты, а также собраний Дании, США и Франции на выставке, приуроченной к 210-й годовщине основания Собственного Его Императорского Величества конвоя и 140-летию Государственной охраны России. Экспозицию в Камероновой галерее показали журналистам в преддверии открытия для широкой публики.

"Выставка посвящена кавалерийским эскортам наших российских императоров и всей истории этого сопровождения с XVI века и заканчивая нашим временем, когда соответствующие части ФСО в Кремле приняли это наследие. <…> 800 экспонатов, 27 коллекций - это и музеи, и частные коллекционеры, архивы, в том числе ГАРФ, самые крупные музеи Петербурга, Москвы, включая Эрмитаж, Русский музей, Артиллерийский музей, Гатчину, Павловск. И четыре музея иностранных участвовали в этой выставке", - сказала на торжественном открытии директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

Зарубежными участниками выставки стали Датский военный музей (Копенгаген), Музей истории Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка (Франция, Курбевуа), Музей русской истории (США, Джорданвилл) и Оружейная палата (Швеция, Стокгольм).

Путь из США

В церемонии открытия принял участие представитель американского музея Николас Николсон. Он рассказал, что Музей русской истории открылся в 80-х гг. XX века, но его коллекция начала формироваться гораздо раньше: жертвователями предметов для его собрания стали бывшие чины Его Императорского Величества конвоя. "После революции многие [из них] переехали в Америку, где продолжали чтить свои традиции и праздновать юбилеи. Находясь в изгнании, они публиковали книги, собирали произведения искусства и исторические документы и делали все возможное, чтобы история, традиции и славное имя Собственного Его Императорского Величества конвоя никогда не были забыты", - отметил он.

Около 50 экспонатов из Музея русской истории рассказывают о последних страницах истории Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Часть из них покинула пределы России более 100 лет назад. Один из таких предметов - "прощальный" бокал, который был вручен перед отъездом всем офицерам-конвойцам на их последнем ужине в Офицерском собрании в Царском Селе. "Этот конкретно бокал принадлежал Виктору Эрастовичу Зборовскому, партнеру Николая II по игре в лаун-теннис", - рассказал журналистам куратор выставки, начальник военно-исторического отдела ГМЗ "Царское Село" Дмитрий Клочков.

"Этой выставкой музей-заповедник "Царское Село" вернул Императорский Конвой на его историческое место, которое было его домом. И с особым чувством хочется отметить, что штандарт лейб-гвардии Черноморского казачьего дивизиона Императорского конвоя сейчас снова здесь, впервые с 1917 года. Он проделал долгий путь, быть частью которого для нас - большая честь, путь на выставку "При государеве стремени", - сказал Николсон.

Редчайшие предметы

В экспозиции представлены предметы вооружения, обмундирования и снаряжения эскортных частей, регалии, а также личные вещи, фотографии, живописные полотна и рисунки, скульптура. Как рассказали в музее-заповеднике, многие редчайшие предметы из частных коллекций не имеют аналогов в музейных собраниях.

"Значительная часть экспозиции посвящена Собственному Его Императорского Величества конвою - многонациональному формированию, сочетавшему представительские, охранные и политические функции", - отметили в музее. Посетители увидят предметы обмундирования, которые были одними из самых дорогих среди частей гвардии, а также образцы вооружения этих подразделений. В их числе - офицерская черкеска, принадлежавшая наследнику цесаревичу великому князю Александру Николаевичу (будущему императору Александру II), датированная периодом 1830-х годов, из собрания Эрмитажа.

К царствованию последнего императора Николая II Царское Село стало основным местом дислокации конвойцев, там были выстроены каменные казармы, здание Офицерского собрания и полковая церковь - Федоровский Государев собор. Отсюда сотни Конвоя отправлялись на фронт Первой мировой войны. На выставке показаны фотографии, рисунки, форма, предметы быта, оружие и награды этого периода. Среди них - парадная, повседневная и походная черкески Николая II из собрания Царского Села.

В настоящее время церемониальное обеспечение государственных и других торжественных мероприятий осуществляет созданный в 2002 году Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка СКМК ФСО России, который ведет свою историю от 11-го отдельного кавалерийского казачьего полка, сформированного для реализации съемок фильма Сергея Бондарчука "Война и мир". В экспозиции представлена, в том числе, церемониальная форма этого подразделения, которая имеет в основе своего дизайна форму гвардейской кавалерии и кавказских казачьих полков начала XX века, связывая воинские традиции дореволюционной и современной России.

Соорганизатором выставки выступил Государственный Эрмитаж. Экспозиция будет открыта для посетителей с 23 июля по 18 октября.