Власти дагестанского Буйнакска назвали критической ситуацию с водоснабжением

МАХАЧКАЛА, 22 июля./ТАСС/. Власти в Дагестане назвали критической ситуацию с водоснабжением города Буйнакска. По городу работают 12 водовозов, привлекаются и частные водовозы, сообщил в четверг на странице администрации города в Instagram мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.

С проблемой водоснабжения город сталкивался в этом году неоднократно. В январе загрязненная питьевая вода стала причиной массового отравления жителей Буйнакска. Тогда власти Дагестана заявили, что намерены модернизировать водопроводные сети: в ближайшие два года в регионе планируют ввести десятки новых объектов, которые позволят обеспечить население качественной водой.

Позднее авария оставила без воды около 30 тыс. жителей Буйнакска.

"В связи с установившейся аномально жаркой погодой, город вновь начал испытывать проблемы с водоснабжением. [...] Если вода, добываемая с артезианских скважин хоть как-то удовлетворяет нужды горожан, проживающих в микрорайоне "Дружба", то в других районах города положение критическое. По городу работают 12 водовозов, привлекаются и частные водовозы. Особенно это касается участков, подпитываемых манасаульской водой", - говорится в обращении Нургудаева.

По его словам, дебет воды, поступаемой с реки Манас-озень составляет ноль кубов.

"Из чиркейского водовода в город поступает чуть более 3,5 тыс. кубов воды при обещанных чиркейцами 15 тыс. кубов. Руководство администрации города, УЖКХ и МУП "Буйнакскводоканал" прилагают все усилия для того, чтобы хоть как-то выправить сложившуюся ситуацию", - сказал мэр Буйнакска.