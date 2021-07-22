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Пандемия COVID-19

В Италии продлили режим ЧС до конца года

Режим ЧС, введенный в конце января 2020 года, уже продлевался, и нынешний его срок истекал 31 июля

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией в Италии продлен до 31 декабря 2021 года. О данном решении правительства объявил в четверг министр здравоохранения Роберто Сперанца на пресс-конференции по завершении заседания Совмина.

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"В только что одобренном декрете сдержится продление режима ЧС до 31 декабря", - сказал министр.

Режим ЧС, введенный в конце января 2020 года, уже продлевался, и нынешний его срок истекал 31 июля. Данный режим позволяет правительству принимать экстренные решения в ускоренном темпе без немедленного одобрения парламента, в частности, вводить комендантский час, а также расходовать средства из специальных фондов.

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ИталияПандемия COVID-19
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