В Алтайском крае создадут ярмарки для снижения цен на овощи

ТОЧИЛЬНОЕ/ Алтайский край, 22 июля. /ТАСС/. Ярмарочные механизмы торговли начнут развивать в Алтайском крае для того, чтобы добиться снижения цен на овощи, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Виктор Томенко во время рабочей поездки в регион секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчака.

"Будем делать (ярмарки, прим.ТАСС) обязательно. Проблема эта есть - связанная с подорожанием так называемого борщевого набора. Ежегодно в крае мы выращиваем 430 тыс. тонн картофеля: примерно 60 тыс. тонн выращивают наши сельхозтоваропроизводители, 370 тыс. тонн - личные подсобные хозяйства. Нового урожая еще не было, но руководители сельхозпредприятия сегодня оценивают, что по картофелю себестоимость выросла на 20% <...> Наша задача, помимо прямой поддержки сельхозтоваропроизводителей через госпрограммы, постараться создать условия для того, чтобы они, минуя посредников через ярмарочные механизмы, социальные ярмарки могли бы донести до потребителей продукцию. Это позволило бы в каком-то смысле снизить цену до оптимальной", - сказал Томенко, отвечая на вопрос ТАСС о возможности организации ярмарок после соответствующего предложения Турчака.

Он отметил, что регион закрывает собственные потребности по картофелю на 85%. Остальной объем завозится из других регионов и из-за границы. Кроме того, край производит ежегодно примерно 140 тыс. тонн овощей открытого грунта - свеклы, моркови, лука, капусты.

"Около 100 тыс. тонн этих овощей производят также подсобные хозяйства, 40 тыс. тонн - сельхозтоваропроизводители. По ним мы закрываем свою потребность на 60-70%, остальное поставляем: половины из Казахстана, вторую половину из Киргизии и Узбекистана, кое-что есть из Китая. Понятно, что все, что приходит извне, идет по ценам тех, кто занимается логистикой, переупаковкой. Они устанавливают цены, а наши подтягиваются. Поэтому не только спекулятивные сиюминутные факторы повлияли на рыночную стоимость, но и конъюнктура. Пойдет своя морковка, лук и другие овощи - потребность закупать резко снизится, спрос уменьшится и среагирует цена, дойдет до экономически обоснованной", - подчеркнул глава региона.

Накануне на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в 2021 году серьезно выросли цены на овощи: на картофель - на 64%, на морковь - на 86%, на капусту - на 43%. По ее словам, торговые сети готовы оперативно отражать на полках магазинов снижение закупочных цен на овощи. Глава государства заявил, что российские власти должны активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.

Во время визита на Алтай Турчак для решения этой проблемы предложил организовывать ярмарки - прямо перед торговыми центрами.