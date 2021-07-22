CNN: дым от пожаров в Якутии достиг территорий Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территорий штата Аляска. Об этом на своем сайте в четверг сообщила телекомпания CNN.

CNN подчеркнула, что "пожары настолько большие, а ветер настолько силен, что дым от них достигает даже Аляски". Всемирная метеорологическая организация подтвердила эти данные, опираясь на спутниковые снимки.

Издание Anchorage Daily News со ссылкой на экспертов отметило, что дым от пожаров в Якутии достигает Аляски уже не в первый раз. В 2020 году наблюдалась аналогичная ситуация. "Ветры в верхних слоях атмосферы формируются таким образом, что фактически доносят дым оттуда", - сообщил газете специалист Национальной метеорологической службы США.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что специалисты тушат 66 пожаров на площади около 0,5 млн га. В оперштабе Якутии сообщили, что за сутки локализовали 17 пожаров на площади более 158,8 тыс. га. На территории 12 районов сохраняется наиболее сложная обстановка. В тушении за сутки задействовали 2 214 человек и 304 единицы техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.