Около 74 тыс. мальков сазана выпустили в Селигер и Иваньковское водохранилище под Тверью

ТАСС, 22 июля. Более 42 тыс. штук молоди сазана выпустили в Иваньковское водохранилище и 32 тыс. мальков этой рыбы запустили в озеро Селигер в Тверской области. Зарыбление проводится для компенсации ущерба, нанесенного водоемам, при осуществлении хозяйственной деятельности, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"На двух крупных водоемах Тверской области прошли мероприятия по зарыблению. В Иваньковское водохранилище выпущено более 42 тыс. штук молоди сазана, в озеро Селигер - 32 тыс. мальков этой рыбы", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В восстановление популяций различных видов рыб, в том числе сазана и стерляди, проводятся в рамках соглашения, подписанного между правительством Тверской области и Федеральным агентством по рыболовству на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Это позволяет компенсировать ущерб, нанесенный в результате хозяйственной деятельности на водоемах региона, отметили в пресс-службе.

Зарыбление Иваньковского водохранилища и озера Селигер прошло под контролем специальной комиссии, которая состоит из представителей министерства природных ресурсов и экологии Тверской области и Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. "Вес малька составляет всего лишь 1,5 грамма, процесс его развития до взрослой особи длится около полугода. В естественной среде рыба сможет достигнуть размера до 30 см и веса примерно 1,5 кг", - добавили в пресс-службе.

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги. В том числе на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер.