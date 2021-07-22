СМИ: дорожные камеры в 12 регионах России смогут фиксировать выключенные фары

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Компания "Астралаб", которая обслуживает около 1,5 тыс. камер в 12 регионах России, внедрит технологию, позволяющую фиксировать такие нарушения, как выключенные ходовые огни и неработающие фары ближнего света. Об этом в четверг пишет портал Autonews.ru.

"Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. Как только мы это запустим, минимум в 12 регионах возможность фиксации этого состава нарушения моментально появится. Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии", - рассказал порталу генеральный директор "Астралаб" Сергей Ласкин.

Так, новая технология станет доступна в том числе в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области.

"Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее", - сообщил Ласкин.

Уточняется, что регионы сами будут решать, когда начинать пользоваться новой возможностью камер.

Согласно Кодексу об административных нарушениях, штраф за езду без ходовых огней и ближнего света составляет 500 рублей.