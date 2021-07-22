В Астрахани объявили победителя конкурса на реализацию мастер-плана городской агломерации

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Победителем конкурса по разработке мастер-плана астраханской городской агломерации стал консорциум под лидерством "Института генплана Москвы", в который вошли ООО АПБ "АД" (Астрахань), АО "Найт Фрэнк" (Москва), ООО "Архитектурное бюро Асадова" (Москва), CityThinking S.L. (Севилья), архитектор Антон Аверин (Астрахань).

Согласно проекту победителя, предполагается создание единой набережной, межвузовского кампуса и культурно-туристического района "Коса", строительство аквапарка, формирование научно-технологического центра, развитие городского острова и исторического центра Астрахани. Также запланировано благоустройство микрорайона Бабаевского и раcширение сети общественного транспорта - запуск городской электрички и муниципального речного транспорта.

"Главная идея разработки мастер-плана в том, чтобы развивать и благоустраивать не только город, но и вовлекать в этот процесс ближайшие муниципалитеты. Одно из основных условий Открытого конкурса, которое мы ставили перед всеми участниками, это учесть все особенности региона и сохранить уникальные объекты культурного наследия", - сообщил журналистам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после финала конкурса на разработку мастер-плана.

Власти Астраханской области внесут изменения в мастер-план астраханской агломерации, добавив в него пожелания от местных жителей. Высказать их можно на платформе "Мы астраханцы", где будет опубликован проект развития.

В этот же план при необходимости будут внесены интересные решения других финалистов конкурса, добавил Бабушкин. В ближайшем будущем в регионе будет создана межведомственная комиссия, разработана дорожная карта и проработаны изменения в программы, которые реализуются в области.

Как подчеркнул первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, Астраханская область стала пилотным регионом, где разработка мастер-плана проходила на конкурсной основе, он высказал надежду, что другие регионы учтут опыт и проведут подобные конкурсы.

О мастер-плане

Мастер-план - это гибкий план по развитию городских территорий, который выстраивается с учетом индивидуальных особенностей регионов, сейчас мастер-планы разработаны в 40 городах страны. В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития. Таким документом как раз может стать мастер-план.