Аэропорт Нальчика за первую половину 2021 года обслужил 126 тыс. человек

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Нальчик обслужил более 126 тыс. пассажиров за первое полугодие 2021 года, это на 8 тыс. больше, чем за весь 2019 допандемийный год и вдвое больше, чем в первом полугодии 2020. Об этом сообщили в четверг в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии (КБР).

По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 118 429 человек, в 2020 году аэропорт обслужил более 171 тыс. человек.

"За шесть месяцев 2021 года пассажиропоток Международного аэропорта "Нальчик" составил более 126 тыс. человек, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционным лидером по количеству обслуженных пассажиров в аэропорту стала авиакомпания "Победа", рейсами которой воспользовалось более 72 тыс. жителей и гостей республики. Вторым авиаперевозчиком по количеству обслуживаемых пассажиров стала авиакомпания "Якутия", которая перевезла более 23 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Instagram.

Самым популярным направлением среди пассажиров стал московский аэропорт "Внуково", куда ежедневно выполняется два рейса. На международном направлении лидером по количеству перевезенных пассажиров стала авиакомпания "Уральские авиалинии", услугами которой воспользовались более 3 тыс. пассажиров.

Рост показателей обусловлен увеличением частоты полетов по действующим направлениям, а также открытием новых. "Маршрутная сеть воздушной гавани динамично развивается, и на сегодняшний день у жителей и гостей КБР есть возможность отправиться в Москву рейсами трех авиакомпаний (ежедневно два рейса авиакомпании "Победа" и пять раз в неделю авиакомпанией "Якутия")", - добавили в министерстве, отметив, что из Нальчика также открыто ежедневное авиасообщение в Санкт-Петербург авиакомпанией "Россия".

Со 2 июня 2021 года прямое авиасообщение соединяет Нальчик с Сочи, с 8 июля прямые рейсы в Ереван выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии".