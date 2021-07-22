В Ингушетии около 700 безработных приняли участие в обучающих курсах

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Около 700 безработных в Ингушетии, в том числе люди предпенсионного возраста и женщины в декрете, проходят различные курсы обучения в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона.

"В рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" в Ингушетии проводится обучение отдельных категорий граждан в количестве 697 человек, а именно ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости населения, включая безработных, жителей в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также безработных женщин, имеющих детей дошкольного возраста", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года служба занятости региона трудоустроила более 2,9 тыс. человек, Минтруд республики постоянно ведет переговоры с работодателями региона по расширению банка актуальных и верифицированных вакансий.

"Одной из главных причин сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы по-прежнему остается дефицит вакантных рабочих мест и связанные с этим низкие возможности по трудоустройству безработных граждан на постоянную работу. На 1 июля 2021 года работодателями заявлено более 1,4 тыс. вакансий, в связи с чем коэффициент напряженности на рынке труда составил 29 человек на одно вакантное рабочее место", - добавили в пресс-службе.

По данным Росстата, в марте самый низкий показатель безработицы был отмечен на Чукотке (2,3%), а самый высокий - в Ингушетии (32,2%), Чечне (19,7%) и Тыве (18%).

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".