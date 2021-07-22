Тульский губернатор вошел в оргкомитет празднования 650-летия Куликовской битвы

ТУЛА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о составе оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В число сопредседателей оргкомитета включен губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сопредседателями организационного комитета стали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель ассоциации "Российское историческое общество" Сергей Нарышкин. Также в состав оргкомитета вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, руководители крупнейших предприятий Тульской области, общественных организаций", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что Дюмин выступил с инициативой празднования годовщины Куликовской битвы и эту инициативу поддержал президент Владимир Путин. "В настоящее время ведется работа по формированию плана мероприятий, который будет принят на первом заседании оргкомитета", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в апреле глава государства подписал распоряжение о проведении празднования 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. Президент также поручил правительству разработать и утвердить план основных мероприятий в связи с юбилейной датой, органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления направлена рекомендация принять участие в подготовке и проведении празднования.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой орды Мамая. Сражение завершилось победой русского войска, что позволило утвердить авторитет русского государства. День победы в Куликовской битве отмечается ежегодно 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".