В Марий Эл планируют выполнить мероприятия по нацпроекту БКАД к 2023 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мероприятия по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) в Республике Марий Эл планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщается в четверг на сайте администрации главы региона.

"По поручению Александра Евстифеева, в рамках нацпроекта БКАД заключены почти все договоры по объектам следующего года. Так, на 2022 год законтрактовано 33 из 35 объектов контроля. Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. По объектам 2023 года готовность проектно-сметной документации составляет более 90%. Уже законтрактовано семь из 46 объектов контроля. Таким образом, мероприятия по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в республике планируется завершить в 2023 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент в регионе в сфере дорожного строительства произведена 100% контрактация, запланированная на 2021 год. Отмечается, что уже освоено 2,3 млрд рублей, это составляет более 50% от общего объема финансирования.

В столице республики Йошкар-Оле уже завершены работы на шести участках дорог. Также закончены работы на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Яльчикский-Яльчик и Картуково-Микряково-Васильсурск.

Ранее глава республики Александр Евстифеев сообщал, что в республике планируют выполнить показатели дорожного нацпроекта раньше установленного срока на один год.