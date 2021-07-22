В Махачкале построят дневной центр для детей с инвалидностью

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Дневной центр для детей с инвалидностью появится в Махачкале. Об этом в четверг сообщили в правительстве Дагестана.

"На совещании у председателя правительства региона Аблулпатаха Амирханова сегодня рассмотрели вопросы оказания мер государственной поддержки ряду инвестиционных проектов. Запланировано строительство дневного центра для детей и молодых людей с инвалидностью. В качестве меры господдержки предлагается предоставить в аренду без проведения торгов земельного участка в Махачкале в целях размещения объекта социально-культурного назначения", - сказали в правительстве республики.

По словам председателя дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам "Жизнь без слез", в рамках проекта которой организуют центр, Айшат Гамзаевой, проектом предполагается строительство дневного центра для детей и молодых людей с инвалидностью, в том числе с интеллектуальными нарушениями, с целью создания условий, при которых они смогут получать навыки бытового самообслуживания, трудовой занятости при частичном или постоянном сопровождении.

"Также воспитанники центра смогут получить знания, которые позволят им лучше адаптироваться к жизни в обществе. Объект будет построен за счет пожертвований как юридических, так и физических лиц", - добавила Гамзаева.

Как рассказали в правительстве Дагестана, существующий в республике Дом дневного пребывания не позволяет принять всех нуждающихся в такой услуге детей.

"В очереди стоит более 200 детей. В этой связи принято решение о строительстве дневного центра с учетом субсидий из регионального бюджета", - заключили в правительстве Дагестана.