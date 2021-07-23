В Виндзорском замке впервые после начала пандемии состоялась церемония смены караула

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония смены караула впервые с начала пандемии COVID-19 прошла в четверг на территории Виндзорского замка - одной из резиденций королевы Великобритании Елизаветы II в графстве Беркшир. Как сообщает телеканал Sky News , в ближайшее время прерванная из-за распространения вируса традиция возобновится и в Лондоне.

Развод караула, во время которого гвардейцы в алых мундирах и черных медвежьих шапках проходят по временно перекрытым городским улицам, неизменно привлекает тысячи туристов. Церемония у Виндзорского замка несколько менее пышная, чем та, что в летние месяцы каждое утро проводится на территории Букингемского дворца в центре Лондона. При этом обе сопровождают выступления военных оркестров, которые могут сыграть как традиционный марш, так и популярную мелодию.

Возобновление ритаула стало возможным благодаря снятию коронавирусных ограничений на территории Англии 19 июля. Несмотря на рост заболеваемости в королевстве, власти страны приняли решение отменить подавляющее большинство ограничительных мер. Члены кабмина и правительственные эксперты полагают, что это не несет чрезмерных рисков, так как массовая вакцинация населения позволила кардинально изменить наблюдавшееся ранее соотношение между уровнем заболеваемости и уровнем смертности.

Члены королевского караула принадлежат к одному из пяти полков гвардейской пехоты британской армии: Гренадерскому, Колдстримскому, Шотландскому, Ирландскому или Уэльскому. Смена караула длится около 45 минут. История церемонии связана с периодом Реставрации Стюартов (1660 год), когда британских монархов стала охранять королевская гвардия. У Букингемского дворца она проводится с 1837 года, когда он стал официальной резиденцией взошедшей на трон королевы Виктории (1819-1901).