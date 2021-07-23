Глава МИД Марокко заявил, что материалы Forbidden Stories основаны на чистых домыслах

РАБАТ, 23 июля. /ТАСС/. Любое лицо или организация, выдвигающие обвинения против Марокко, должны предоставить доказательства. Об этом, как передает в четверг вечером информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP), заявил министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насер Бурита.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны.

Минимум 10 стран могут следить за людьми через их телефоны. Что мы знаем о Pegasus project

"Любое лицо или организация, выдвигающие обвинения против Марокко, должны будут представить доказательства или ответить за свой ложный донос в суде", - отметил глава МИД, комментируя ситуацию, связанную с опубликованным на днях расследованием об использовании рядом государств израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group.

18 июля НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью системы Pegasus. Ранее с подобными утверждениями выступала международная правозащитная организация Amnesty International.

"Правосудие существует именно для того, чтобы проверить обвинения на основании реальных, вещественных доказательств", - продолжал Бурита. Данные расследования Forbidden Stories и СМИ ряда государств министр назвал "дымовой завесой и пусканием пыли в глаза - сфабрикованным, без каких-либо доказательств", пишет MAP.

Глава внешнеполитического ведомства Марокко призвал "пролить свет на факты, без полемики и клеветы". "Это то, чего не делают ни Forbidden Stories, ни Amnesty International, берущие за основу исключительно чистые домыслы… Это не журналистика. Это крупномасштабный саботаж", - подчеркнул Бурита. Он также заверил, что Марокко не приобретало израильскую систему Pegasus.

Начато следствие

В среду генеральная прокуратура Марокко дала указание начать следственные действия по факту публикации в ряде иностранных СМИ "ложных утверждений, обвиняющих власти страны и вовлекающих национальные конституционные институты в дела, наносящие ущерб высшим интересам королевства". Национальной бригаде судебной полиции Марокко поручено провести "тщательное расследование по данному вопросу, чтобы выяснить обстоятельства дела, связанные с публикацией этих обвинений и утверждений, установить ответственность, а также вытекающие из этого правовые последствия в свете результатов расследования".

В начале недели правительство Марокко "категорически отвергло и осудило необоснованные ложные обвинения", содержащиеся в расследовании Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств.