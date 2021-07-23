СК инициировал создание рекомендаций для сознательного отказа молодежи от незаконных акций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ инициировал разработку рекомендаций для формирования сознательного отказа молодежи от участия в несанкционированных акциях. Об этом сообщил зампредседателя СК генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус в интервью ТАСС.

По его словам, в январе 2021 года Следственный комитет обратился в Санкт-Петербургский государственный университет с предложением провести социологическое исследование, направленное на выявление причин участия подростков в незаконных акциях и на поиск путей противодействия таким опасным тенденциям. "По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях", - сообщил Клаус.

В начале 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России прошли несанкционированные акции, организованные сторонниками Алексея Навального. Правоохранители во всех случаях предупреждали об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних.