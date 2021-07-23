Вакцинированным от коронавируса чилийцам разрешат выезжать из страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля. /ТАСС/. Жители Чили, полностью вакцинированные от коронавируса, смогут выезжать из страны без получения особого разрешения. Об этом сообщила в четверг замминистра здравоохранения республики Паула Даса.

"С 26 июля выезжать только через [столичный] аэропорт Артуро Мерино Бенитеса также смогут лица, получившие сертификат о вакцинации", - приводит ее слова пресс-служба ведомства. В настоящее время из Чили могут выехать только граждане других стран или жители республики, получившие разрешение у властей для неотложных случаев.

По возвращении привившимся, как и всем въезжающим, нужно будет пройти 10-дневный карантин. Въезд иностранцев в Чили по-прежнему запрещен.

Ранее власти Чили уже объявили о смягчении карантинных мер для граждан, полностью привившихся от коронавируса. В районах, где сохраняются ограничения, но не действует строгий карантин, жители, получившие сертификат о вакцинации, могут посещать спортзалы и рестораны. Для непривившихся чилийцев открыты только веранды и спортивные площадки под открытым небом.

К настоящему моменту в Чили двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты уже 11,9 млн человек. Всего в Чили живут 18,95 млн человек. Для иммунизации населения в стране используют препараты американской компании Pfizer, китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.