Глава ЦРУ заявил, что у властей США нет окончательного вывода о происхождении коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американские власти пока не пришли к окончательному выводу о происхождения нового коронавируса. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в четверг в интервью Национальному общественному радио США .

Бернсу был задан вопрос, какова, по оценке ЦРУ, вероятность утечки вируса, вызывающего COVID-19, из лаборатории в Ухане. Глава управления напомнил, что американский президент Джо Байден ранее попросил разведсообщество США попытаться сделать свое заключение по этому вопросу. "Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или <...> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем", - ответил Бернс.

"Две реальности заключаются в том, что правительство КНР изначально не продемонстрировало прозрачность, не сотрудничало с расследованием ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в полной мере", - утверждал глава ЦРУ. Он не исключил, что мировое сообщество так и не сможет выяснить происхождение коронавируса. "Это возможно", - сказал Бернс, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложенный ВОЗ план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые "не уважают науку и здравый смысл", и Китай не будет следовать ему. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг заявила, что Соединенные Штаты считают безответственной и опасной такую позицию Пекина.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.