Эксперт: диспансеризация после ковида нужна всем, но КТ назначают только по показаниям

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме должны пройти диспансеризацию на предмет скрытых проблем, даже если их ничего не беспокоит, при этом делать компьютерную томографию (КТ) всем не нужно, этот метод диагностики используют, если после ковида появилась, например, одышка или беспокоит сильный кашель, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор, врач-пульмонолог, Заслуженный врач России Александр Карабиненко.

"Кто переболел в легкой форме и не имеет никаких субъективных ощущений остаточного состояния, должны пройти диспансеризацию на предмет скрытых каких-то явлений, тех, которые человеку не досаждают, но при более углубленном обследовании это может проявляться. <…> КТ не всем надо поголовно делать, а тем, кто начинает испытывать дыхательную недостаточность, допустим, появились одышка, кашель сильный <...> Тогда делают КТ", - сказал профессор.

Он добавил, что человек, который столкнулся с серьезными последствиями заболевания, такими как тяжелая дыхательная недостаточность, резкая слабость, невозможность выполнять работу, в любом случае обращается к врачу для обследования. Однако не стоит забывать и о возможных скрытых последствиях.

"Многое может быть: и скрытая сердечная недостаточность, и какие-то сосудистые нарушения, и неврологические, и нейропсихические нарушения - да, много состояний, которые человек, может быть, сам не замечает, а при более углубленном обследовании это выявляется. Сама по себе вирусная инфекция в основном бьет по сосудам и по нервам, и коронавирус, и вообще вирус. При гриппе, например, когда он в тяжелой форме протекает, невралгия тоже может быть", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, когда человеку, перенесшему коронавирус, следует идти на диспансеризацию, врач сообщил, что желательно это сделать в течение двух-трех месяцев после выздоровления. Что касается людей, переболевших более полугода назад, то, как отметил профессор, диспансеризация предусмотрена для всех, поскольку, например, на восстановление легких может уйти год.

"Вообще диспансеризация предусмотрена для всех людей, особенно тех, которые болеют в какой-то более-менее выраженной форме. Она проводится один раз в три года. А сейчас в связи с коронавирусной инфекцией это допустимо делать один раз в два года, это за исключением первых трех месяцев, когда проводится постковидное обследование. Опыт показывает, что, если в легких какие-то изменения, фиброз легочный, ткани постепенно восстанавливаются. Не одна, не две недели, это гораздо дольше протекает. Полгода, может, даже до года это протекать, как при свином гриппе было: восстановление легочной системы происходило именно в такие сроки - в течение года приблизительно, полгода-год", - сказал врач.