В МВД связали кадровую проблему с низкой экономической привлекательностью службы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МВД России связало кадровую проблему ведомства с низкой экономической привлекательностью службы, а также сложными условиями труда и высокой служебной нагрузкой. Об этом говорится в подготовленном МВД РФ проекте постановления правительства о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности, с которым ознакомился ТАСС.

"На успешное решение вопросов кадрового обеспечения органов внутренних дел негативное влияние оказывает ряд социально-экономических факторов, таких как низкая экономическая привлекательность службы, сложные условия труда и высокая служебная нагрузка. В этой связи сохраняется значительное количество неукомплектованных штатных единиц", - говорится в документе.

При этом на сбережение личного состава, сохранение кадрового ядра, комплектование подразделений и служб системы МВД направляются значительные усилия, подчеркивается в проекте постановления. "Таким образом, приоритетного внимания заслуживает решение вопросов по обеспечению дальнейшего укрепления социальной защищенности и повышению уровня реальных доходов личного состава органов внутренних дел", - сказано в документе.

Вместе с тем важным направлением совершенствования борьбы с преступностью является надлежащее тыловое и медицинское обеспечение органов внутренних дел, отмечается в документе. Поэтому на постоянной основе осуществляется деятельность, направленная на материально-техническое и научно-техническое обеспечение, капитальное строительство, совершенствование ведомственной системы здравоохранения.