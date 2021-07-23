ООН сообщила, что засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек за последние 50 лет

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек в мире за последние полвека, более 577 тыс. жителей Земли погибли во время штормов. Эти данные опубликовала в пятницу Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Из 10 крупнейших катастроф к наибольшему числу смертей за последние 50 лет привели засухи (650 тыс. погибших), штормы (577 232), наводнения (58 700) и экстремальные температуры (55 736)", - отметила ВМО, сославшись на сведения, которые будут отражены в подготавливаемом к выпуску в сентябре докладе о смертности и экономическом ущербе, связанных с климатом, погодой и водой (1970-2019 гг.). Что касается экономического ущерба, вызванного катастрофами, то в первую десятку вошли штормы ($521 млрд) и наводнения ($115 млрд). Бедствия, имеющие отношение к климату, погоде и воде, стали причиной 45% всех смертей и 74% суммарного экономического ущерба, связанного с катастрофами.

"Связанные с погодой, климатом и водой риски становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. В частности, "периоды сильных дождей все в большей степени несут на себе отпечаток изменения климата", отметил он. Нагревающаяся атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к увеличению осадков во время штормов и повышает риск наводнений, констатировал глава ВМО.