Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за аномальной жары в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Приморье, сообщила в пятницу пресс-служба Примгидромета.

Как избежать теплового удара и защититься от жары

"23-27 июля на большей территории Приморского края ожидается установление аномально жаркой погоды (значения среднесуточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на семь градусов и более)", - говорится в сообщении.

В отдельных районах прогнозируется сильная жара. Максимальная дневная температура воздуха в течение трех дней для южных районов может превысить 35 градусов, для западных и центральных районов - 37 градусов.

Местами в западных и восточных районах сохраняется четвертый высокий класс пожарной опасности. По данным федеральной Авиалесоохраны на утро пятницы, в крае действуют три пожара площадью 3 003 га на землях лесного фонда и три пожара на площади 233 га в заповеднике "Сихотэ-Алинский".

В пятницу днем, по данным синоптиков, во Владивостоке температура воздуха составляет 30-32 градуса выше ноля при ветре 6-11 м/с, в Приморье - 30-35 градусов при ветре 6-11 м/с.