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Пандемия COVID-19

Власти Австралии разрешили прививать подростков вакциной от Pfizer

Речь идет о возрастной группе 12-15 лет

СИДНЕЙ, 23 июля. /ТАСС/. Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии одобрило применение вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для жителей от 12 до 15 лет. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении регулятора.

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Ранее применение этого препарата было одобрено для жителей Австралии старше 16 лет.

"Управление терапевтических товаров предварительно одобрило использование вакцины Pfizer среди лиц в возрасте 12 лет и старше. Предварительное разрешение на применение в возрастной группе 12-15 лет было получено после тщательной оценки имеющихся данных, подтверждающих безопасность и эффективность вакцины, и результатов клинических исследований, проводившихся с участием подростков в возрасте от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Комитет независимых экспертов поддержал данное решение, уточнило управление. Перед началом иммунизации подростков вакцину должна одобрить профильная техническая консультативная группа (ATAGI). Как отметил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, в ближайшие дни специалисты ATAGI проанализируют решение регулятора и "предоставят правительству рекомендации о том, какие группы подростков должны считаться приоритетными для иммунизации, а также о правилах и условиях вакцинации детей".

Национальная прививочная кампания началась в Австралии 22 февраля 2021 года. В стране разрешено применение вакцин от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, а также британско-шведской AstraZeneca. По данным федерального министерства здравоохранения, первую из двух доз вакцин получили более 10,6 млн человек (около 42% населения), полностью вакцинированы чуть более 3 млн человек (12%).

Теги
АвстралияПандемия COVID-19
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