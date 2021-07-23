МВД планирует добиться к 2030 году снижения доли тяжких преступлений до 5,3%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МВД России планирует к 2030 году добиться снижения доли тяжких и особо тяжких преступлений до 5,3%. Об этом говорится в подготовленном МВД РФ проекте постановления правительства о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности, с которым ознакомился ТАСС.

"Цели программы ["Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"]: противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее уменьшение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений до 5,27%, а также снижение остатка неразысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2021 году до уровня 95,9% в 2030 году)", - говорится в документе.

Кроме того, МВД намерено к 2030 году снизить смертность в результате ДТП до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения. "Обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в области безопасности дорожного движения и в сфере миграции не менее 90% ежегодно", - сказано также в проекте постановления.

Данные цели совпадают с положениями единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года.