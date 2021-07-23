Военные навели переправу через озеро в Приамурье вместо разрушенного паводком моста

ТАСС, 23 июля. Военные навели временную паромную переправу через озеро Хуторское в Амурской области, где из-за паводка был разрушен автомобильный мост, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). Переправа связала село Ушаково с райцентром Шимановского района - городом Шимановским.

"По указанию командующего Восточным военным округом Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко военные инженеры общевойсковой армии ВВО навели временную переправу через озеро Хуторское. Это решение было принято по просьбе губернатора Амурской области. Паромная переправа наведена через водоем по причине разрушения паводком автодорожного моста. Ее функционирование обеспечивают несколько десятков военнослужащих инженерных подразделений от отдельного мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в области", - говорится в сообщении.

Длина переправы, связывающей село Ушаково с районным центром, составляет 174 м. Она будет работать до середины ноября, уточнила пресс-служба ВВО.

Ушаково находится в юго-западной части Шимановского района на левом берегу реки Амур. В селе живет около 470 человек.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, две тыс. приусадебных участков, десять мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, пострадало более семи тыс. человек.

По данным регионального управления МЧС, в Шимановском районе продолжает действовать лодочная переправа в селе Ушаково. За сутки было перевезено 58 человек, с начала работы переправы - 3 034 человека.