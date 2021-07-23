На Сахалине завершили строительство водоотводного канала для реки Желтой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Строительство водоотводного канала для реки Желтой в Углегорском районе, засыпанной в результате обвала породы, завершилось на Сахалине. Об этом в пятницу рассказали ТАСС в пресс-службе Восточной горнорудной компании (ВГК).

В понедельник областные власти сообщили журналистам, что для спасения реки было решено строить обводной канал. Тогда работа уже была выполнена на 70%.

"Солнцевский угольный разрез завершил первый этап работ по ликвидации последствий деформации склада временного хранения грунта в Углегорском районе Сахалинской области. Предприятие собственными силами построило водоотводный канал длиной 500 м., чтобы восстановить ход реки Желтой и спустить собравшуюся воду выше массива породы", - рассказали в пресс-службе компании.

Далее предприятие планирует углубить дно канала и расширить его пропускную способность, чтобы исключить накопление воды при любых обстоятельствах, в том числе во время паводка и обильных осадков. При этом специалисты Солнцевского угольного разреза и администрации Углегорского городского округа ведут постоянный контроль уровня скопившейся воды. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет. Солнцевский угольный разрез проводит ежедневный мониторинг с отбором проб воды реки Углегорки и ее притока (реки Желтой) с привлечением независимой аналитической лаборатории "Эко-Сорс". По ее данным, с начала восстановительных работ и по сегодняшний день превышений предельно допустимой концентрации возможных загрязнителей не выявлено. Мониторинг с отбором проб воды будет продолжен, сообщили в пресс-службе.

По оценкам экспертов, для кардинального решения проблемы необходимы дополнительные инженерные действия. Сейчас в оперативном режиме отрабатывается проект обустройства сооружений, планируется восстановление устойчивости отвала и проведение рекультивационных мероприятий. К весне 2022 года район должен иметь готовый, прошедший экологическую экспертизу проект, который позволит оперативно развернуть соответствующие работы. В настоящее время в районе схода породы выставлен пост круглосуточной охраны для ограничения доступа жителей на опасный участок.

История с обрушением

Обвал породы в долину реки Желтой произошел в ночь на 10 июля рядом со складом временного хранения Солнцевского угольного разреза - основного добывающего актива ООО "Восточная горнорудная компания". Угрозы населению и объектам жизнедеятельности не было, специалисты незамедлительно приступили к разработке плана мероприятий по ликвидации последствий обвала, в том числе по спасению реки.

В дальнейшем появилась информация о жалобе журналистов местной газеты "Углегорские новости" на воспрепятствование профессиональной деятельности со стороны мэра Углегорского городского округа Сергея Дорощука при участии сотрудников ООО "Восточная горнорудная компания", чья деятельность освещалась на страницах газеты. По словам работников издания, целью срыва выпуска "Углегорских новостей" и телевизионного эфира, который должен был состояться 16 июля, являлось стремление не допустить распространения информации об экологической катастрофе, произошедшей по вине ВГК.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ в связи с жалобами журналистов на давление со стороны местных властей. Аналогичное обращение в Генпрокуратуру и СК РФ было направлено главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном. В четверг, 22 июля, в Углегорский район совершил поездку губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, он выслушал жалобы на мэра со стороны местных жителей и попросил главу муниципалитета подать в отставку.

ООО "Восточная горнорудная компания" - крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области с полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. На ее долю приходится порядка 80% от общей добычи бурого угля на Сахалине.