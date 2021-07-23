Прокуроры в Приморье добились выплаты предпринимателям 325 млн рублей по госконтрактам

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Приморском крае за прошедшие полгода добилась выплаты более 325 млн рублей долгов предпринимателям по государственным муниципальным контрактам, сообщил во время расширенного заседания коллегии прокуратуры в пятницу прокурор Приморского края Сергей Столяров. При этом большая часть этих долгов образовалась всего в пяти муниципалитетах Приморья.

"По публичным контрактам, по результатам принятых [прокурорами] мер предпринимателям погашена задолженность в размере более 325 млн рублей. Но та цифра, Дмитрий Викторович (заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин - прим. ТАСС), которую вы озвучивали, она является катастрофичной. Я внимательно изучил разбивку по районам, это буквально пять муниципальных образований", - сказал Столяров.

Он добавил, что такая ситуация позволяет сделать однозначный вывод: если в других муниципалитетах этой проблемы нет, то "вопрос состоит в персоналиях". Чиновники либо не вовремя делают заявку в краевой бюджет на оплату госконтрактов, либо не отслеживают образования этой задолженности. Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, речь идет о таких городах, как Находка, Артем, Владивосток, Лазо, а также о Кировском районе края.

"Необходимо активизировать работу на этом направлении, добиваться полного погашения задолженности", - отметил прокурор. По данным прокуратуры, непогашенной остается задолженность в размере еще 300 млн рублей.