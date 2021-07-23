В Красноярском крае возродили детскую археологическую экспедицию

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Практику детских археологических экспедиций, существовавших во времена СССР и прекратившихся в 1990-е годы, возродили в Красноярском крае. Подобная практика позволяет готовить будущих археологов со школьного возраста, сообщил ТАСС директор АНО "Археологическое исследование Сибири" (АИС) Тимофей Ключников.

"Детская археологическая экспедиция прошла на Шалаболинской писанице. Участие приняли 32 учащихся из школ Железногорска и Казанцево Шушенского района. Цель - распространение знаний о древней истории Енисейской Сибири и в перспективе подготовка будущих археологов со школьного возраста. Подобная практика была в СССР, но в последние годы по разным причинам она угасла", - сказал Ключников. Предполагается, что подобные детские археологические экспедиции будут проходить в Красноярском крае ежегодно.

По его словам, в европейской части России действует детский летний археологический лагерь "Аргамач", но это, пожалуй, один из немногих работающих подобных проектов. В крае и соседних регионах такого нет уже очень давно, подчеркнул собеседник агентства.

В ходе экспедиции школьники познакомились с наскальными рисунками, основами археологии, получили представление о древних технологиях. Каждый участник проводил свое собственное археологическое исследование. Лучшие работы презентуют на конференции на базе исторического факультета Красноярского государственного педагогического университета. Ключников отметил, что проект реализован на грант благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Шалаболинская писаница расположена в 35 км к западу от поселка Курагино. Свое название она получила от близлежащего села Шалаболино. Рисунки нанесены на правой стороне крутого скального берегового массива реки Тубы. Это относящиеся к эпохе неолита и энеолита рисунки животных, изображения лодок, рогатых антропоморфных фигур с хвостами и неестественно короткими верхними конечностями, а также многочисленные батальные и скотоводческие сцены, датируемые ранним Железным веком и Средневековьем.