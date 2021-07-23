Протестующие против проведения Олимпиады собрались у мэрии Токио

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Акция протеста против проведения Олимпиады проходит в пятницу возле мэрии столичной префектуры. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстрация приурочена к завершению эстафеты олимпийского огня перед запланированным на вечер открытием Игр.

Протестующих не пускают к площади возле мэрии, где проходит церемония по случаю окончания эстафеты. Они собрались в месте полицейского оцепления. Однако их выкрики с призывами отменить Игры слышны на площади и мешают выступающим.

В последние дни суточный прирост заражений коронавирусом в Токио резко вырос почти до 2 тыс., что является максимумом с января текущего года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.