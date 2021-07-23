Финансовую грамотность в Новосибирской области повысят 65 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности в 2021 году проведут для 65 тыс. человек в Новосибирской области. Охват населения в 2021 году на 30% превысит прошлогодние показатели. Актуальность планов связана с несоответствием финансовых знаний населения усложняющимся инструментам и ростом мошенничества, сообщил ТАСС и. о. министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Константин Дуплякин.

"В 2020 году в Новосибирской области было проведено более 600 мероприятий с общим охватом аудитории более 50 тыс. человек. На 2021 год запланировано более 700 мероприятий по финансовой грамотности с ожидаемым охватом более 65 тыс. человек", - сказал он.

По словам и. о. министра, среди запланированных мероприятий предусмотрены очные и онлайн-лекции в образовательных организациях, библиотеках и иных региональных площадках, тематические семинары, олимпиады и конкурсы, деловые игры, информационные кампании в социальных сетях, радиопередачи по финансовой грамотности, просветительские выставки.

Актуальность мероприятий Константин Дуплякин объяснил расширением спектра финансовых услуг, несоответствием финансовых знаний населения усложняющимся инструментам, ростом мошенничества и необходимостью защиты прав потребителей финансовых услуг.