Замгенпрокурора РФ: до 30% дел в Приморье в сфере экологии закрывают без последствий

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Почти треть возбужденных дел в сфере экологии в Приморском крае закрывается без последствий, что говорит о низкой эффективности работы правоохранительных органов в этом направлении. Об этом заявил в пятницу в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Приморского края заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

"В текущем году правоохранительными органами активизирована борьба с экономической коррупционной преступностью. <…> Но во всех ли случаях является она эффективной? Можно привести пример как раз преступлений экологической направленности. У вас рост на 40% вскрытых преступлений, но одновременно до 30% этой категории преступлений заканчивается ничем. То есть правоохранительный блок на 30% в сфере экологии работает на корзину", - сказал Демешин.

Он поручил главному прокурору Приморья Сергею Столярову разобраться в ситуации, выяснить, чем обусловлено и насколько оправдано возбуждение таких дел. Также он отметил необходимость дать принципиальную оценку задержкам по реализации национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" в регионе. "Разберитесь в неисполнении муниципальных контрактов на строительство детских садов во Владивостоке и Уссурийске и поставку медоборудования в больницы Пограничного, Хасанского и Чугуевского районов", - добавил замгенпрокурора.