Власти Улан-Удэ готовятся к подтоплению из-за роста уровня воды в реке Селенге

УЛАН-УДЭ, 23 июля. /ТАСС/. Уровень реки Селенги - главного притока озера Байкал - за сутки повысился на 10 см, до отметки, при которой начнется подтопление домов в Улан-Удэ, остается 30 см. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе мэрии.

"Из-за прошедших дождей уровень Селенги на территории Улан-Удэ в ближайшие дни будет расти и может достичь 230 см. При этой отметке вода выходит на пойму и подтапливает низменные участки. <…> Всего в зону возможного подтопления в результате подъема рек Селенга и Уда в Улан-Удэ попадают 7 368 домов с населением 19 тыс. человек. <…> Подготовлены пункты временного размещения - 29 школ и три детских лагеря, а также 72 автобуса средней и большой вместимости для эвакуации людей", - сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрия Федорова, за прошедшие сутки вода в Селенге поднялась на 10 см, достигнув отметки 200 см. "Сейчас в зоне возможного подтопления находятся низменные участки, находящиеся вдоль береговой линии Селенги и Степной протоки", - приводит его слова пресс-служба. В настоящее время местных жителей призывают подготовить документы, предметы личной гигиены, аптечку на случай эвакуации.

Реки Селенга и Уда, протекающие через столицу Бурятии, выходят на пойму и начинается подтопления при уровне воды в них 230 см. Критической на Селенге считается отметка в 330 см, на Уде - 400 см. С 11 июня из-за паводкоопасной обстановки действует режим повышенной готовности.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в последние годы на территории Бурятии, которая расположена в водосборном бассейне Байкала, после засушливого периода наступил полноводный - повышается уровень рек, наблюдаются обильные осадки. В 2021 году паводковые воды в Бурятии подтопили десять населенных пунктов в четырех районах, больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома.