В Красноярском крае из районов Крайнего Севера переселят 415 семей

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. В Красноярском крае 415 семей из Норильска и Дудинки переселятся в 2021 году в места с более благоприятным климатом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства строительства региона.

Переселение из районов Крайнего Севера проводится в рамках четырехстороннего соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и "Норникелем" от февраля 2021 года.

"Из Норильска и Дудинки 415 семей в 2021 году переселятся на материк, в районы с благоприятным климатом. На переселение граждан выделено около 943 млн рублей из бюджетов Красноярского края и компании "Норильский никель", - сообщили в Минстрое.

Воспользоваться правом на получение жилищных субсидий могут граждане со стажем работы на севере не менее пятнадцати лет, а также не имеющие жилья за пределами районов Крайнего Севера. Переселяющиеся на юг получают сертификаты, удостоверяющие их право на приобретение жилого помещения. Гражданин самостоятельно реализует сертификат на рынке жилья, при этом может также использовать и собственные дополнительные денежные средства.

Предыдущая программа переселения действовала с 2011 по 2020 год. Более 8,6 тыс. семей смогли переселиться с северных территорий в города с более благоприятным климатом. Большинство уехало на юг Красноярского края, также среди популярных направлений Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.