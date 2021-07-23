СМИ: комитет СФ предложил бесплатно обеспечивать лекарствами людей с болезнями сердца

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил включить в список бесплатного лекарственного обеспечения больных ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, а также после стентирования периферических артерий. Об этом в пятницу сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на документ СФ, направленный Минздраву.

"Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара", - рассказала газете заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Всемирная организация здравоохранения в докладе, опубликованном в 2020 году, сообщила, что болезнь сердца является главной причиной смертности в мире. "Болезни сердца остаются ведущей причиной смертности в мире за последние 20 лет. Они убивают больше людей, чем когда-либо прежде. Число смертей от болезни сердца выросло с более 2 млн в 2000 году до почти 9 млн в 2019. Это 16% от общего числа смертей", - отмечается в докладе.

5 июля вице-президент Российского кардиологического общества Юрий Беленков сообщал, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в период пандемии повысилась на 7-10%.