В СК не исключают, что следственные действия будут проводиться онлайн

"Цифровизация должна предполагать упрощение порядка проведения следственных действий в будущем. Очевидно, что с учетом ее развития в ближайшее время появится возможность осуществлять следственные действия с использованием видео-конференц-связи", - сказал он. Клаус пояснил, что в этом случае следователь в режиме реального времени будет иметь возможность задавать интересующие его вопросы, уточнять необходимые детали, улучшая качество допроса и обеспечивая полноту следствия. "Кроме того, видео-конференц-связь не требует дополнительных материальных и временных затрат в отличие, например, от командировок", - сказал он.

Замглавы СК отметил, что сейчас следователю для проведения рутинных следственных действий с подозреваемыми, обвиняемыми каждый раз приходится ездить в следственный изолятор. "А чтобы допросить человека в другом регионе, необходимо проделать достаточно сложные и совсем не быстрые манипуляции: либо отправиться в командировку, либо дать поручение о допросе, а потом получить протокол допроса в бумажном виде для приобщения его к материалам уголовного дела", - пояснил Клаус.

По его словам, цифровизация уже помогает в работе следователей. "Следственные подразделения оснащены достаточно серьезными техническими средствами, которые помогают обрабатывать большие массивы данных, такие как биллинг телефонных соединений, сведения о различного рода перемещениях граждан. Грамотное использование данных средств существенно повышает возможность раскрыть преступления", - пояснил замглавы СК.

Вместе с тем он уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит работу следователя. "С учетом специфики профессии следователя безработица нам не грозит, в этом я уверен. <...> Не думаю, что когда-либо искусственный интеллект, машины без участия человека смогут раскрывать преступления, так как зачастую это творчество, это импровизация, это умение общаться с людьми, слушать их и слышать. И никакие машины этого точно сделать не смогут", - сказал Клаус.