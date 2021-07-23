В администрации Темрюкского района назвали причины скопления жалящих медуз в Азовском море

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Скопление медуз-корнеротов в Азовском море происходит из-за повышенной солености воды моря и большого количества планктона, которым они питаются. Об этом сообщили ТАСС в администрации Темрюкского района Краснодарского края.

В местных сообществах в социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео с курортов Азовского побережья, где зафиксированы скопления медуз на пляжах. Авторы сообщают, что скопления медуз наблюдаются в станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края. Ранее заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук сообщал, что медуз выбросило к берегу штормом, они не опасны для человека, но медузы-корнероты могут оставить ожоги при контакте с кожей.

"Скопление большого количества черноморских медуз-корнеротов в Азовском море происходит за счет повышенной солености воды в Азовском море, которая происходит из-за дефицита пресной воды, поступающей из рек Дона и Кубани. Также большое количество соленой воды поступает через Керченский пролив, нагон воды осуществляется посредством южного и южно-западного ветра, который преобладает в настоящее время", - пояснили в администрации.

В пресс-службе добавили, что приманкой для медуз также выступает большое количество планктона в Азовском море.