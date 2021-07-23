Японские летчики начертили пять колец в небе над Токио в день открытия Игр

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Пилотажная группа воздушных Сил самообороны Японии Blue Impulse совершила пролет над токийской мэрией в преддверии начала летних Олимпийских Игр в Токио, церемония открытия которых пройдет в пятницу, передают корреспонденты ТАСС.

Истребители пролетели над районом Синдзюку, где расположена столичная мэрия и где прошла церемония по случаю окончания эстафеты олимпийского огня. Однако зрелище местным жителям омрачила сильная облачность, из-за которой не все фигуры пилотажа были видны. Летчики Blue Impulse совершили три пролета - дважды они прочертили разноцветные линии, один раз - вывели в небе олимпийские кольца, которые, однако, из-за облачности, также не были полностью видны из многих районов Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.