Первых пациентов, вылечившихся от COVID-19, выписали из мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Первые шесть пациентов, вылечившиеся после коронавируса, выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развернутого на базе реабилитационного центра им. А. И. Лебедя в Черногорске в Республике Хакасия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Пациенты прошли необходимый курс лечения в зависимости от тяжести течения болезни. После проведения ПЦР-исследования и получения отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию военными специалистами были подготовлены необходимые документы для выписки. Выздоровевшие граждане, получив рекомендации от лечащего врача, покинули медучреждения", - говорится в сообщении.

Поступление пациентов в госпиталь осуществляется со всей территории Хакасии.

Министром обороны РФ Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.