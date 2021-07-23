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Пандемия COVID-19

Первых пациентов, вылечившихся от COVID-19, выписали из мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии

Поступление пациентов в госпиталь осуществляют со всей территории республики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Первые шесть пациентов, вылечившиеся после коронавируса, выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развернутого на базе реабилитационного центра им. А. И. Лебедя в Черногорске в Республике Хакасия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

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"Пациенты прошли необходимый курс лечения в зависимости от тяжести течения болезни. После проведения ПЦР-исследования и получения отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию военными специалистами были подготовлены необходимые документы для выписки. Выздоровевшие граждане, получив рекомендации от лечащего врача, покинули медучреждения", - говорится в сообщении.

Поступление пациентов в госпиталь осуществляется со всей территории Хакасии.

Министром обороны РФ Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияХакасияПандемия COVID-19
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