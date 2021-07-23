В Австралии суд оштрафовал за ложь компанию, предлагавшую одежду с защитой от COVID-19

СИДНЕЙ, 23 июля. /ТАСС/. Федеральный суд Австралии оштрафовал на 5 млн австралийских долларов ($3,7 млн) компанию, утверждавшую, что производимая ею одежда защищает от заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

"Федеральный суд обязал компанию Lorna Jane выплатить 5 млн австралийских долларов в качестве штрафа за предоставление ложных и вводящих в заблуждение сведений потребителям <...> во время рекламной кампании своей одежды. Компания признала, что в период со 2 по 23 июля 2020 года сообщила потребителям недостоверную информацию о том, что ее одежда может "устранить", "остановить распространение" и "защитить от вирусов, включая вызывающий COVID-19 [коронавирус]", - сообщается в заявлении регулятора.

По словам председателя ACCC Рода Симса, компания уверяла потребителей, что новые технологии, использованные при создании одежды, "делают невозможным перенос любых патогенов, включая [вызывающий] COVID-19, и устраняют вирус при контакте с тканью". "Вся рекламная кампания была основана на стремлении потребителей к защите от глобальной пандемии. [Размер] штрафа, назначенного судом, подчеркивают серьезность проступка, который судья посчитал потенциально опасным, <...> поскольку потребители не могут легко проверить сделанные заявления", - отметил глава комиссии.