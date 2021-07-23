Телезрители Олимпиады смогут увидеть на экранах сердцебиение спортсменов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Телезрители Олимпиады в Токио, которая пройдет без присутствия иностранных болельщиков на стадионах, смогут увидеть на экранах сердцебиение спортсменов и поддержать атлетов аплодисментами онлайн. Об этом заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки в специальном интервью ТАСС в день открытия Олимпийских игр в Токио.

Японский дипломат выразил уверенность, что телезрители смогут прочувствовать "всю силу спорта" через экраны. "В частности, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио применяются новейшие технологии спецэффектов. Например, во время соревнований по стрельбе из лука на экране с помощью микродатчика будет отображаться сердцебиение спортсмена. Кроме этого, можно будет наблюдать, как повышается его уровень адреналина в момент отпускания тетивы. <…> Также мне известно, что зрители смогут поддерживать спортсменов аплодисментами онлайн", - пояснил он.

Кодзуки добавил, что без пандемии коронавируса при традиционном формате присутствия зрителей на трибунах на внедрение этих технологий потребовалось бы еще несколько лет. "Я уверен, что спортсмены команды Олимпийского комитета России смогут передать миру чувство волнения и мечты через силу спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы вы их поддержали по трансляции. В свою очередь я также надеюсь на их удачу и буду болеть за них", - резюмировал посол.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.