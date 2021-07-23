Предупреждение о пожарной опасности продлили в четырех районах Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 24-26 июля предупреждение о высокой пожарной опасности в четырех южных районах Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"24-26 июля на территории Смирныховского, Долинского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска сохраняется высокая пожарная опасность лесов", - сказали в управлении.

Ранее в тех же городских округах объявляли пожарную опасность на 23 июля.

В указанных районах температура воздуха ежедневно достигает около плюс 30 градусов.