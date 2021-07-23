Специалист прогнозируют рост уровня воды в Байкале до середины сентября

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Повышение уровня воды в озере Байкал, из-за которого приходится увеличивать расход воды на Иркутской ГЭС, будет наблюдаться ориентировочно до середины сентября 2021 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азар Насыров.

"В июне приток был выше нормы, в июле также ожидаем полезный приток в озеро Байкал выше среднемноголетних значений на 35-37%. По третьему кварталу предварительно диапазон [притока] - 3 800 - 4 800 куб. м в секунду при норме 4 040. До 10 августа мы, скорее всего, уточним прогноз полезного притока на третий квартал в большую сторону. Можно смело говорить о том, что повышение уровня воды в озере Байкал будет продолжаться примерно до середины сентября", - сказал Насыров.

Уровень воды в Байкале сейчас составляет 456,88 см по тихоокеанской системе высот. По словам Насырова, это на 30 см выше, чем год назад. Повышенный приток в 2021 году связан с обильными осадками. В целом же, как пояснил эксперт, повышение уровня с мая по сентябрь - нормальное явление для озера, осенью и зимой он, как правило, снижается.

В связи с повышенным притоком на Иркутской ГЭС в июле пять раз повышали пропуск воды. Сейчас он составляет 3 200 куб. м в сутки. Как сообщил журналистам директор ООО "Евросибэнерго-гидрогенерация"Сергей Кузнецов, возможности Иркутской ГЭС на данный момент не позволяют направлять весь этот объем воды на производство электроэнергии, поэтому часть приходится сбрасывать вхолостую.

Руководитель отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового управления Росводресурсов Михаил Людвиг сообщил журналистам, что сейчас ГЭС работает на повышенном пропуске для того, чтобы подготовить Иркутское водохранилище к приему воды в случае дальнейшего роста уровня Байкала.