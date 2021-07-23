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Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации

По словам министра, необходимый для защиты от ковида уровень иммунитета пока точно не определен
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Виталий Невар/ТАСС
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Все вакцины [от коронавируса] могут использоваться для повторной вакцинации", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Министр добавил, что вакцина "Спутник Лайт" для повторной вакцинации подходит хорошо.

"Для повторной вакцинации она может быть рекомендована. И вот первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы. Понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, но мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", - отметил Мурашко.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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