Мурашко заявил, что все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все вакцины [от коронавируса] могут использоваться для повторной вакцинации", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Министр добавил, что вакцина "Спутник Лайт" для повторной вакцинации подходит хорошо.

"Для повторной вакцинации она может быть рекомендована. И вот первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы. Понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, но мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал", - отметил Мурашко.