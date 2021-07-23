Мурашко: никаких обязательных требований по вакцинации детей от ковида не планируется

"Заболеваемости [коронавирусной инфекцией] детей повышенной какой-то нет. <...> Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МыВместе.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" у детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода они будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация студентов

По словам министра, студентам старше 18 лет рекомендуется вакцинироваться от коронавируса перед 1 сентября.

"Мой совет - пройти вакцинации раньше, до 1 сентября, и это правильно. Для того, чтобы, во-первых, не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание", - сказал он.

По словам Мурашко, также существует мнение, что после коронавируса у людей ухудшаются память и когнитивные способности. "Для студента, который получает огромный объем знаний, защитить себя - это важно", - сказал министр.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.