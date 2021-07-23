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При Роскомнадзоре создадут комиссию по защите детей от деструктивного контента

При ведомстве также создадут комиссию по защите персональных данных

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Комиссия по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссия по защите персональных данных будут созданы при Общественном совете при Роскомнадзоре. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"В ходе заседания было принято решение о создании двух постоянных комиссий в составе совета: комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссии по защите персональных данных", - говорится в сообщении.

22 июля состоялось второе заседание совета при Роскомнадзоре, в ходе которого был утвержден план работы, график заседаний на текущий год и кодекс этики члена совета, а также была обсуждена публичная декларация целей и задач ведомства на 2021 год.

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