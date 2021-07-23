В Ростове-на-Дону нормализовалась ситуация после вызвавшего подтопления ливня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Сильный дождь, который начался вечером 22 июля в Ростове-на-Дону и привел к подтоплениям ряда участков уличной сети, прекратился, ситуация нормализовалась. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Ростовской области Игорь Пивоваров.

"В настоящее время осадки прекратились, ситуация нормализовалась", - сказал представитель МЧС.

В пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области сообщали, что в результате сильного дождя в Ростове-на-Дону подтопило низменные участки, в том числе площадь перед железнодорожным вокзалом. Для откачки воды там, а также на территории девятиэтажного жилого дома и из подвального помещения технического здания детского сада задействовали 34 человека и 12 единиц техники.

Ранее спасатели и городские власти выпустили штормовое предупреждение о прогнозируемых ливнях и шквалистом ветре с 21 по 23 июля.