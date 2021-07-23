Putin team подарит россиянам - победителям Олимпиады коллекцию одежды "Время первых"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Линейку спортивной одежды и аксессуаров экспортной коллекции "Время первых" бренда Putin team, выполненной в цветах российского флага, подарят российским спортсменам - победителям и призерам летней Олимпиады-2020 в Токио. Об этом в день открытия олимпийских игр обьявил создатель бренда, российский дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин, который присоединился к флешмобу в поддержку российских спортсменов на летних олимпийских играх.

"Наша команда находится в самых несправедливых условиях - спортсмены России выступают без флага и гимна своей страны и без поддержки болельщиков. Поэтому надо максимально поддержать спортивный дух нашей команды, настрой на победу. Обязательно сделаю это с помощью того, что умею лучше всего - с помощью одежды, которую мы создали. Наша коллекция "Время первых" выполнена в цветах российского флага, мы приготовили ее для экспортных поставок, так как за рубежом есть большой интерес к бренду с названием Putin team. Однако, считаю, что в первую очередь эта одежда будет к лицу нашим россиянам - призерам и победителям олимпиады в Токио", - сообщил Шишкин, слова которого приводятся в сообщении бренда Putin team. Российский дизайнер отвечал и за разработку стиля мужчин олимпийской сборной России на нынешних олимпийских играх.

В сообщении бренда говорится, что подарки от Putin team ждут российских спортсменов по возвращении из Токио. Куратором проекта Putin Team от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг России. Больше половины всех используемых в производстве материалов имеют российское происхождение и поэтому бренд имеет маркировку "made in russia".

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что "тестирование линейки одежды под этим брендом, доработка до высших стандартов качества с тем, чтобы одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами в производстве одежды для активного отдыха и спорта, велось почти три года, пока мы не убедились в достоинствах проекта". Линейка одежды Putin Team включает в себя одежду для спорта, в том числе горнолыжную экипировку, и одежду для активного отдыха. Все модели разработаны и произведены на первой в России цифровой швейной фабрике Shishkin дизайнера Дмитрия Шишкина в Екатеринбурге. Цифровой швейной фабрике присвоен Российский знак качества.

Летом прошлого года на совещании, посвященном развитию отечественной легкой промышленности, Шишкин предложил президенту РФ Владимиру Путину сшить для него персональный комплект одежды с Putin team, на что получил согласие главы российского государства.