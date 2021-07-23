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В Думу внесли законопроект, нацеленный на ускорение выдачи справок пострадавшим от пожаров

Документ также предусматривает разграничение сфер деятельности различных видов пожарной охраны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный ускорить процедуру получения справок для пострадавших от пожаров и закрепляющий полномочия по их выдаче за МЧС РФ. Текст документа размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предусматривается <...> закрепление за МЧС России полномочий по предоставлению государственной услуги по выдаче справки, подтверждающей факт возникновения пожара", - говорится в пояснительной записке. Как заявлял ранее на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это позволит ускорить получение пострадавшими страховых и других выплат.

Также поправки предусматривают разграничение сфер деятельности различных видов пожарной охраны. Так, исключаются положения, касающиеся региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в связи с ликвидацией указанных подразделений в структуре МЧС, говорится в пояснительной записке. Организации, охраняемые объектовыми и специальными подразделениями федеральной противопожарной службы, наделяются правом обеспечивать эти подразделения за свой счет движимым и недвижимым имуществом. Уточняются сферы деятельности ведомственной и частной пожарной охраны.

Предусматривается возможность назначать начальником местного пожарно-спасательного гарнизона (при отсутствии на территории подразделений федеральной противопожарной службы) руководителя подразделения противопожарной службы субъекта РФ.

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