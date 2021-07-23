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Роскомнадзор потребовал от Instagram разблокировать аккаунт Захара Прилепина

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram разблокировать аккаунт кандидата в депутаты Госдумы Захара Прилепина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Facebook Inc. (владеет Instagram - прим. ТАСС) с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту российского писателя, сопредседателя политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Захара Прилепина", - сказано в сообщении.

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