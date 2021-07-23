Роскомнадзор потребовал от Instagram разблокировать аккаунт Захара Прилепина

С ветерком по тротуарам. Как появился первый самокат с мотором

25 июля 1916 года в Нью-Йорке был выдан патент на новое и весьма смелое изобретение — самокат с бензиновым мотором. Инженеры небольшой частной американской компании назвали свое детище "автопед". Новый городской транспорт для мегаполиса сразу же покорил сердца модников и богачей. Затем на него пересели полицейские, курьеры, почтальоны. О первом моторизированном покорителе тротуаров и других попытках заново изобрести самокат — в материале ТАСС

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