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Хирург из Чечни проведет бесплатные операции детям Северной Осетии

Хасан Баиев прооперирует детей с челюстно-лицевыми деформациями

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Хирург из Чечни Хасан Баиев проведет детям Северной Осетии бесплатные операции челюстно-лицевых деформаций. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

"На базе консультативно-диагностической поликлиники Республиканской детской клинической больницы 24 июля состоится предварительный отбор детей в рамках благотворительной акции "Операция "Улыбка", которая пройдет в сентябре в городе Грозный. Осмотр маленьких пациентов проведет известный пластический хирург Хасан Баиев", - говорится в сообщении.

Благотворительная организация "Операция "Улыбка" существует в России с 1995 года. Цель ее работы - качественная медицинская помощь детям и подросткам, рожденным с расщелиной губы и нёба.

Хасан Баиев - российский и американский пластический хирург, спортсмен, меценат и писатель. Его называют врачом мира. Много лет он проработал хирургом в военно-полевом госпитале, спас жизни тысячам людей.

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